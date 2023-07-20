Тренер из Дубны получил сертификат социальной ипотеки на жилье

Тренер Возвышаева почти десять лет успешно готовит спринтеров и прыгунов. Ее воспитанники неоднократно становились победителями и призерами областных стартов, входили в состав сборной Московской области на всероссийских турнирах. Среди тех, кто поздравил Надежду с получением сертификата, был и временно исполняющий полномочия главы городского округа Максим Тихомиров.

Вручение сертификатов социальной ипотеки началась по инициативе губернатора Андрея Воробьева в 2016 году. За это время в спортивной отрасли документ получил 61 специалист. Такая поддержка позволяет оставлять в регионе квалифицированные кадры.