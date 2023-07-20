Тренер из Дубны получил сертификат социальной ипотеки на жилье
Фото: [пресс — служба администрации г. о. Дубна]
Очередной группе подмосковных тренеров по различным видам спорта вручены сертификаты социальной ипотеки для приобретения жилья. Среди них наставница отделения легкой атлетики спортивной школы «Дубна» Надежда Возвышаева.
Тренер Возвышаева почти десять лет успешно готовит спринтеров и прыгунов. Ее воспитанники неоднократно становились победителями и призерами областных стартов, входили в состав сборной Московской области на всероссийских турнирах. Среди тех, кто поздравил Надежду с получением сертификата, был и временно исполняющий полномочия главы городского округа Максим Тихомиров.
Вручение сертификатов социальной ипотеки началась по инициативе губернатора Андрея Воробьева в 2016 году. За это время в спортивной отрасли документ получил 61 специалист. Такая поддержка позволяет оставлять в регионе квалифицированные кадры.