Турнир по страйкболу среди допризывной молодежи «Путь Героя» пройдет в Подмосковье

Осенний турнир по страйкболу среди допризывной молодежи «Путь Героя» пройдет 7 октября в подмосковной Истре. Мероприятие организовано Региональной общественной организацией «Лига военно-тактических игр» и военно-спортивным клубом «Зеленый курган».

Турнир посвящен Дню Сухопутных войск ВС РФ. Его цели – патриотическое воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни, популяризация занятия военно-тактическими дисциплинами и службы в армии.

В рамках турнира участникам предстоит выполнить задания в двух дисциплинах: «Встречный бой» и «Эстафета».

Спортивное мероприятие состоится по адресу: Московская область, городской округ Истра, поселок Зеленый курган, страйкбольный клуб «Зеленый курган».