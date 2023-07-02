Турнир по стритболлу среди дворовых команд «Зов молодежи» проходит в Подмосковье

Уже более восьмисот человек приняли участие в турнире по стритболу в городах Московской области. Мероприятие проходит при поддержке Московского областного молодежного парламента и общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» .

«Инициатива о проведении турнира по стритболу шла от самой молодежи, в этом и заключается главный секрет актуальности соревнований в городских округах. Благодарю молодых парламентариев и движение „Здоровое Отечество“ за доброе дело: в рамках акции они передали в спортивные школы баскетбольные мячи для развития спорта в регионе», — отметила депутат Мособлдумы Линара Самединова.

Так, в знак благодарности, в каждом городе организаторы передали порядка двухсот баскетбольных мячей тренерам, чтобы юные спортсмены могли еще более качественно тренироваться.

Отмечается, что для участия почти ничего не нужно: достаточно собрать команду из 4-х человек и прийти на спортивную площадку в указанное время. Победители турниров получат шанс побороться за «звание лучшего» в финальном соревновании.