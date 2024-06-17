Участники юношеского сверхмарафона добежали до Красногорска

Бегуны юношеского сверхмарафона «ПАМЯТЬ и СЛАВА, 80!» стартовали с нулевого километра из Москвы до Минска, проложив маршрут по 17 городам. Вторым из них после столицы стал Красногорск, который тепло принял участников историко-патриотического спортивного мероприятия.

За полгода детско-юношеский бег на сверхмарафонские дистанции проводится в 24-й раз. Участники собираются на Красной площади в Москве, пробегая через ряд подмосковных округов, городов Смоленской области и белорусских регионов. В этом году бегуны собрались в российской столице 15 июня и по плану должны оказаться в Минске уже 26 числа на площади Победы.

Во время остановки Красногорск устроил участникам забега праздник в парке культуры и отдыха «Ивановские пруды». Командам представили выступления творческих коллективов, подарив хорошее настроение.

Всего молодым спортсменам в рамках сверхмарафона предстоит преодолеть 900 километров пути. После Красногорска ребята направятся в Волоколамск, Можайск, Гагарин, Вязьму, Дорогобуж, Смоленск, Красный, Дубровно, Оршу, Толочин, Крупки, Борисов, Жодино, Смолевичи и Минск.

Сверхмарафон «ПАМЯТЬ и СЛАВА, 80!» проводится уже более 20 лет. Мероприятие помогает привлечь внимание общественности к здоровому образу жизни и истории, напомнить о героических поступках предков и соединить единомышленников.