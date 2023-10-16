Умер знаменитый композитор Геннадий Гладков

На 89-м году жизни скончался знаменитый композитор, народный артист России Геннадий Гладков.

Всенародную известность ему принесла работа над мультфильмом «Бременские музыканты».

К работе в мультипликации Гладкова привлек актер Василий Ливанов, с которым они дружили всю жизнь.

В дальнейшем Геннадий Гладков написал музыку к более чем сотне художественных и мультипликационных фильмов. Среди них «Джентльмены удачи», «Собака на сене», «Сватовство гусара», «Человек с бульвара капуцинов» и большинство картин Марка Захарова.

В 2014 году композитор перенес инсульт и практически прекратил активную работу.