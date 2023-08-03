Умерла актриса Ирина Мирошниченко

Ушла из жизни народная артистка РСФСР, российская актриса Ирина Мирошниченко. Ей был 81 год. Об этом в четверг, 3 августа, ТАСС сообщил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Причину смерти он не уточнил.

Организацию похорон актрисы на себя возьмет МХАТ.

30 июля СМИ сообщили о том, что Мирошниченко попала в реанимацию с тяжелой формой гриппа в инфекционную клиническую больницу №1 в Москве.

По информации канала Mash, симптомы заболевания появились у актрисы еще 24 июля. Неделю она начала лечиться самостоятельно, но состояние так и не становилось лучше. В больнице, куда положили Мирошниченко, врачи диагностировали у нее тяжелое положение клапана сердца, пневмонию, тромбоз, сепсис и фибрилляцию.

Также, как сообщил Mash, причиной смерти артистки стала полиорганная недостаточность вследствие септическего шока. Кроме того, отметил источник, у актрисы обнаружили опухоль турецкого седла (область головного мозга).

Мирошниченко известна советскому и российскому зрителю по ролям в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Она исполнила роли в таких фильмах как «Дядя Ваня», «Пришел солдат с фронта», «Вам и не снилось», а также в двух частях «Зимней вишни». У актрисы не было детей.