Уже более 260 тысяч жителей Подмосковья являются держателями «Пушкинских карт»

В настоящее время уже более двухсот шестидесяти четырех тысяч жителей Подмосковья владеют «Пушкинской картой». Об этом рассказали в Московской областной Думе.

Председатель профильного Комитета Мособлдумы Линара Самединова напомнила, что изначально на баланс карты начислялось 3 000 рублей. Сегодня же сумма больше – 5000 рублей. А купленных по картам билетов с начала этого года – более 213 тысяч штук.

Депутат добавила, что организаций культуры Московской области, продающих билеты, в том числе по «Пушкинской карте» – 296. Подчеркнем, что карта может быть виртуальной или пластиковой, обе имеют одинаковую силу. А актуальная афиша мероприятий в Москве и Московской области опубликована на Культура.рф.