В Бельгии умер экс-барабанщик групп «Ария» и «Мастер» Молчанов

На 64-м году жизни умер проживавший в Бельгии экс-барабанщик группы «Ария» Игорь Молчанов. Что именно стало причиной смерти музыканта, пока не сообщается. Новостью о смерти барабанщика поделился коллектив «Арии» в телеграм-канале.

«Музыканты и менеджмент группы скорбят в связи с кончиной легендарного артиста и выражают искренние соболезнования его близким и соратникам. Покойся с миром», — написано в телеграм-канале группы.

После карьеры в группе «Ария» барабанщик Молчанов играл в объединении «Мастер», которое основали экс-участники популярной хэви-металл группы. Во время гастролей в Бельгии Молчанов покинул данный коллектив и остался жить за рубежом.

Ранее сообщалось о смерти вокалиста рок-группы The Alarm Майка Питерса. Причиной его смерти в возрасте 66 лет стал лейкоз.