В День космонавтики на территории Луховицкого округа состоялся футбольный турнир

«Этот турнир создавался с мыслью о единстве поколений. На площадку вышли школьники, представители молодежи и наши «ветераны». Среди зрителей – совсем еще малыши. Мы объединили смелость юности и верность традициям опыта. Ребята плечом к плечу перенимали опыт бывалых футболистов, старших товарищей, научились новому. Будьте достойны великих свершений наших соотечественников. Только вперед»,– рассказала Валентина Строкова.