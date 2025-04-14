В День космонавтики на территории Луховицкого округа состоялся футбольный турнир
Фото: [пресс-служба администрации м.о. Луховицы]
Представители луховицкого отделения партии «Единая Россия», ее сторонники, сотрудники физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпиец», имени Юрия Борзаковского, и молодежного центра «Юнимакс» организовали традиционный турнир по мини-футболу, посвященный 64-й годовщине первого полета Юрия Гагарина в космос.
Мероприятие проходило в поселке Белоомут, при поддержке депутата Совета депутатов муниципального округа Луховицы, Валентины Строковой. Это событие стало частью работы над проектом «Детский спорт» партии «Единая Россия».
«Этот турнир создавался с мыслью о единстве поколений. На площадку вышли школьники, представители молодежи и наши «ветераны». Среди зрителей – совсем еще малыши. Мы объединили смелость юности и верность традициям опыта. Ребята плечом к плечу перенимали опыт бывалых футболистов, старших товарищей, научились новому. Будьте достойны великих свершений наших соотечественников. Только вперед»,– рассказала Валентина Строкова.
Турнир привлек 6 команд. Матчи проходили в атмосфере дружелюбия и веселья. Победителями стали участники команды «Ветераны». Все команды получили медали и угощения от пиццерии.