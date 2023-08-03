В Дубне наградили юных водных лыжников

На соревнованиях на Кубок Дубны разыграли 9 комплектов медалей.

Юные спортсмены показали свои достижения в разных дисциплинах. Это и слалом, и фигурное катание, а также самое сложное и зрелищное для болельщиков — прыжки с трамплина. Абсолютными фаворитами этого турнира стали молодые, но перспективные спортсмены — воспитанники Дубненской воднолыжной школы Ксения Удовиченко, Дарья Мананникова и Герман Половкин.

«Упорные тренировки помогают улучшить личные достижения», — отметил врип главы округа Дубна Максим Тихомиров.

В ближайших планах у ребят – выступление на первенстве России. Тихомиров пожелал спортсменам удачи и новых свершений.