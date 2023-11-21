В Дубне представили премьеру

Яркий, вдохновенный и по-настоящему поэтичный спектакль представили в Дубне актеры Молодежной театральной мастерской «Первый состав»! Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава округа Максим Тихомиров.

На сцене центра «Инициатива» показали спектакль «Громада Маяковский». Это история, основанная на отрезке биографии поэта после знакомства с Лилей и Осипом Бриками. Зрители увидели мощный по накалу и настроению спектакль полный ярких эмоций.

«Ребята вышли на новый уровень. Выросли из студенческой студии в театральную мастерскую. Теперь будут работать на базе нашего комплексного молодежного центра»,- подчеркнул глава.

Он отметил, в январе следующего года приглашают всех желающих старше 15 лет. Обещают, шанс попробовать себя на сцене дадут каждому.