В Дубне состоялся театральный фестиваль-конкурс с участниками со всего Подмосковья

Самые творческие коллективы Московской области поучаствовали в уникальном фестивале-конкурсе «Здравствуйте, это мы!», который традиционно провели в Дубне. Артисты три дня выступали на двух сценах, демонстрируя интересные истории.

За три дня на театральном фестивале-конкурсе удалось показать 24 спектакля. Среди участников не только артисты театральных студий: были актеры из детских, семейных и экспериментальных театров. Все они достойно и интересно подали свои постановки. Зрители насладились спектаклями по произведениям Пушкина, Чехова, Шварца, Крылова, а также различными сказками. Задействовали фольклорные ансамбли, хореографию, пластические этюды и яркие костюмы.

«Есть очень сильные, на хорошем профессиональном уровне коллективы», — отметила председатель жюри X Открытого межрегионального театрального фестиваля-конкурса «Здравствуйте, это мы!» Светлана Туманова.

Уникальным фестиваль в Дубне делает масштаб: спектакли показывают в полноценных форматах, а не отрывками по 30-40 минут. Благодаря такому подходу на мероприятие охотнее едут опытные актеры и коллективы.

«В большом зале у нас могут быть крупные спектакли до 1,5 часов. А в малом зале — по 50 минут. Довольно много театров, которые играют такой репертуар, и многие благодарят, что имеют возможность полностью играть весь свой спектакль», — пояснила организатор X Открытого межрегионального театрального фестиваля-конкурса «Здравствуйте, это мы!» Елена Иванова.

Лауреатом первой премии в младшей категории стал театр-студия «Экополис». Роман Поплавский из Детского музыкального центра «Зеленая карета» был награжден специальным дипломом за лучшую мужскую роль. Гран-при взяла творческая мастерская Московского Политеха за интересный спектакль «Светлое будущее».

Фестиваль проходит в Дубне десятый год и собирает множество зрителей, а также талантливых участников. Бессменно в них участвуют также городские коллективы, которых в отгремевшем конкурсе было девять. Однако организаторы надеются, что в скором времени ставшее традиционным творческое мероприятие получит статус областного.