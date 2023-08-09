В Электростали пройдет фестиваль молодежных субкультур

Очередной, уже ставший традиционным фестиваль комиксов, косплея и настольных игр в городском округе Электросталь приглашает поклонников молодежных субкультур принять в нем участие.

Гостей ожидают новые знакомства с единомышленниками, зажигательная музыка, танцы, интерактивные конкурсы и викторины.

Изюминкой феста станет демонстрация перевоплощений в любимых героев фильмов, сериалов, комиксов и компьютерных игр. У косплееров есть уникальная возможность показать взыскательной публике свой костюм и мастерство перевоплощения в любимого персонажа. Самые активные и креативные участники получат призы и подарки.

Фестивальные площадки развернутся перед Молодежным центром. Будет работать чайная зона.

Гостей и участников ждут с 12 до 16 часов в воскресенье. Вход свободный. Возрастные ограничения 16+.