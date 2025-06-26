В Красногорске чествовали победителей театральной премии «Хрустальная Турандот»

В живописном историческом месте, в музее-заповеднике «Архангельское», завершилась торжественная церемония награждения премией «Хрустальная Турандот», которая присуждается выдающимся представителям театральной сферы.

Высшую оценку в номинации «Лучшая режиссура» получила постановка «Евгений Онегин» в Театре имени Маяковского, созданная Егором Перегудовым.

В номинации «Лучшая мужская роль» жюри не смогло выбрать единственного победителя, и награду разделили два талантливых актера. Антон Шагин был отмечен за блестящее воплощение образа Гамлета в спектакле «Гамлет» театра «Ленком Марка Захарова», а Павел Попов получил приз за убедительную игру Льва Ландау в постановке «Солнце Ландау» Театра имени Вахтангова.

Звание «Лучший спектакль сезона» было присуждено сразу двум ярким и запоминающимся проектам: «Солнце Ландау» от Театра имени Вахтангова и постановке «Тартюф» от Театра Наций.

В номинации «Лучший дебют» премия досталась молодой и перспективной актрисе Варваре Бочковой, которая покорила зрителей исполнением роли Татьяны Лариной в спектакле «Евгений Онегин» Театра Маяковского.

Вручение премии «Хрустальная Турандот» стало важной вехой в культурной жизни, продемонстрировав мастерство и новаторство современных театральных коллективов и актеров.