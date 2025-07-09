В Красногорске открылась выставка работ художника Германа Титова в госпитале Вишневского

В День семьи, любви и верности, 8 июля, в стенах Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского, расположенного в Красногорске, состоялось торжественное открытие персональной выставки известного художника Германа Титова.

Мероприятие проходило при поддержке и активном участии муниципального автономного учреждения культуры «Знаменское-Губайлово», что подчеркивает значимость события для культурной жизни Красногорского округа.

Выставка, получившая название «Крылья напрокат, или любовь ушла на пенсию», представляет собой уникальную возможность познакомиться с творчеством Германа Титова, чьи работы отличаются неповторимой энергетикой, новаторским подходом и глубоким философским смыслом.

Яркие, насыщенные полотна мастера неизменно вызывают у зрителей сильный эмоциональный отклик. Произведения художника пользуются большой популярностью и украшают частные коллекции и галереи не только в России, но и за рубежом. Открытие выставки в Центральном военном клиническом госпитале им. Вишневского в Красногорске стало важным событием для местных жителей и любителей искусства.