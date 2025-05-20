В Красногорске состоялся праздничный концерт творческих объединений КДК «Мечта»

В Доме культуры «Луч» города Красногорска прошла заключительная отчетная встреча творческих коллективов культурно-досугового клуба «Мечта», объединяющего участников из Нахабино и Красногорска.

Мероприятие под названием «Мечта: Новые горизонты» привлекло большое количество зрителей и стало важным культурным событием для всего округа.

В рамках концерта были продемонстрированы результаты плодотворной творческой деятельности коллективов за прошедший год. Этот период ознаменовался новыми открытиями, значимыми достижениями и воплощением в жизнь давних мечтаний. Участники продемонстрировали высокий уровень мастерства, завоевав множество наград разного достоинства на престижных конкурсах и фестивалях, в том числе Гран-при. Общее количество призовых мест за сезон составило впечатляющие 165.

Концертная программа объединила выступления талантливых детей и представителей старшего поколения — от 5 до 85 лет. Особую ценность представляло разнообразие жанров и форматов: от вокальных номеров до захватывающих танцевальных композиций и ярких театральных постановок.

Выступления артистов порадовали зрителей высоким уровнем подготовки и яркой индивидуальностью. Оригинальные хореографические номера, разнообразие музыкальных стилей и выразительная сценическая подача создали неповторимую атмосферу праздника. В программе прозвучали народные песни и танцы, такие как «Ой, кумушка», «Саратовские частушки», «Комарочек», «Колесо», а также современные композиции — «Птица-вестница», «Были танцы», «За мечтой» и другие.

В фойе Дома культуры для гостей был организован мастер-класс по созданию изделий из бисера, а также представлена экспозиция работ, выполненных в технике декоративно-прикладного искусства.

С приветственным словом к участникам обратилась Вероника Сергеевна Андриянова — заслуженный работник культуры Московской области и директор КДК «Красногорье». В торжественной обстановке были отмечены и поощрены лучшие сотрудники учреждения за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие культурной жизни округа.

Почетные грамоты от управления культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа Красногорск были вручены:

Дарье Дмитриевне Ильичевой — руководителю хореографической студии; Злате Владиславовне Шиндиной — руководителю студии кавер-танцев в стиле K-pop «Юникл»;

Илье Григорьевичу Котлову – культорганизатору.

Мероприятие прошло на высоком профессиональном уровне и оставило у всех присутствующих самые положительные эмоции и незабываемые впечатления. Представители Дома культуры «Луч» выразили признательность участникам, их родителям, педагогам и всему коллективу за насыщенный и плодотворный творческий сезон. Вместе они внесли значительный вклад в развитие культуры и искусства в округе и с нетерпением ждут новых встреч и событий.

Жители и гости городского округа Красногорск приглашаются на мероприятия КДК, вход свободный. Актуальные анонсы можно найти в Telegram-каналах Дома культуры и администрации округа.