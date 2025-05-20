В Красногорске состоялся спортивный забег «Верста Победы», в котором приняли участие более двухсот человек

Мероприятие, организованное муниципальным автономным учреждением ФОК «Нахабино» при поддержке администрации городского округа Красногорск, успешно проводится уже в четвертый раз и привлекает людей разных поколений.

Традиционная верста, посвященная памяти о Великой Победе и проходящая по живописным лесным маршрутам, стала испытанием для детей от четырех лет, включая ребят с особыми потребностями, представителей клуба «Активное долголетие», военнослужащих и опытных спортсменов.

«От имени главы нашего округа Дмитрия Владимировича Волкова мы рады приветствовать вас на этом знаменательном событии, приуроченном к 80-летию Победы. Цель этого забега — не достижение максимальной скорости, а ощущение сопричастности к нашей общей истории и сохранение памяти о подвигах предков», — поприветствовала участников забега заместитель начальника управления по социальным вопросам и начальник отдела содействия здравоохранению администрации муниципалитета Анастасия Колчанова.

На дистанцию в 1000 метров вышли как профессиональные спортсмены, так и любители. Среди участников было много семей, пришедших разделить этот день вместе. Несколько ребят с особенностями развития продемонстрировали настоящую силу воли, преодолевая версту, посвященную памяти героев.

«Наша главная задача — создать условия для того, чтобы дети с ограниченными возможностями чувствовали себя полноценными членами общества и имели возможность самореализации. Мы стремимся к тому, чтобы они активно участвовали в спортивных состязаниях и культурных мероприятиях. Поэтому мы включили ребят с особенностями здоровья в программу «Версты Победы», — отметила руководитель центра осознанного родительства «Творцы» Анна Кулакова.

Все финишировавшие участники получили памятные медали, а победители в различных категориях были награждены.