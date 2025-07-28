В Луховицах прошел масштабный фестиваль «Стальные крылья»

Мероприятие развернулось в нижней части парковой зоны имени Воробьева. К организации привлекли специалистов из спортивного центра «Луховицы» и руководителя секции армрестлинга Алексея Ручного.

Поддержку оказали представители администрации округа и инициативная группа проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия». Финансовую помощь оказали коммерческие организации.

Центральным событием праздника стал турнир по армрестлингу, организованный в рамках проекта «Арматура». Соревнования проходили в нескольких возрастных категориях среди юных спортсменов, а также среди взрослых атлетов. Отдельная категория была посвящена женскому соперничеству. Помимо армрестлинга, программа включала соревнования по становой тяге, подъему штанги на бицепс и перетягиванию каната.

В фестивале приняли участие более 170 спортсменов из разных регионов России, в том числе из Москвы, Крыма, Рязани, Нижнего Новгорода, Невинномысска и Твери, а также из Армении и Узбекистана. Луховицы и Подмосковье представили гости из близлежащих городов и поселков.

«У нас в Луховицах многие ребята с детства занимаются спортом, связанным со штангой. Армрестлинг привлекает доступностью и не требует значительных затрат на подготовку, поэтому он становится все более популярным. Если несколько лет назад этот вид спорта был практически неизвестен в округе, то сейчас луховицкая команда известна на всю страну. У нас есть талантливые спортсмены, в том числе девочки. Уверены, что в скором времени луховицкие девушки смогут побороться за звание чемпионок мира», – поделился мнением глава округа Луховицы Сергей Тимохин.

В качестве почетного гостя на фестивале «Стальные крылья» присутствовал многократный чемпион мира по армрестлингу, обладатель престижных спортивных титулов и рекордсмен Денис Цыпленков. Он поприветствовал участников, раздал автографы, сфотографировался и подписал более 90 футболок для победителей и призеров.

«Так и должно быть. Правильное воспитание молодежи – важная задача. Спорт – это альтернатива вредным привычкам, он учит дисциплине, порядку и требует строгого режима. Любой спортсмен должен придерживаться определенного распорядка, чтобы добиться успеха. Это воспитывает в молодом поколении положительные качества», – подчеркнул Денис Цыпленков.

В рамках фестиваля был разыгран 31 комплект медалей в четырех дисциплинах.

По итогам турнира по армрестлингу «Арматура» команда спортивного центра «Луховицы» заняла первое место, обеспечив себе победу в общем зачете Кубка главы округа. 16-летняя луховичанка Даниела Соловьева стала абсолютной чемпионкой как в армрестлинге, так и в становой тяге.

«Я планирую продолжать заниматься спортом и надеюсь получить звание мастера спорта по армрестлингу», – заявила Даниела Соловьева.

Участники и зрители получили массу положительных эмоций. Организаторы выразили уверенность в успехе фестиваля и решили сделать его ежегодным.