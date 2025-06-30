В Луховицах состоялось мероприятие, посвященное 80-летию Парада Победы

Организаторами мероприятия выступили центральная библиотека города Луховицы и «Женское движение Единой России». Событие было приурочено к знаменательной дате – 80-летию Парада Победы, который состоялся в Москве 24 июня 1945 года.



С приветственным словом перед собравшимися выступила директор библиотеки, депутат муниципального округа Луховицы от партии «Единая Россия» Екатерина Андросова. Она подчеркнула неоценимую важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне, о героическом подвиге советского народа и луховицких земляков.

В ходе встречи с речью выступили руководитель луховицкого отделения организации «Боевое братство» Сергей Веселов, ветеран Вооруженных сил Иван Шмарев, племянница Героя Советского Союза Павла Кулешова Римма Кулешова, а также другие ветераны, а еще поэты и неравнодушные жители. После завершения мероприятия участники переместились в Луховицкий историко-художественный музей, где их ждал просмотр документального фильма, посвященного Параду Победы 1945 года.