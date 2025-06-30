В Луховицах состоятся фестиваль «Стальные крылья» и открытый турнир «Арматура»
Фото: [Пресс-служба администрации муниципального округа Луховицы]
В субботу, 26 июля, жителей и гостей Луховиц ожидает насыщенный спортивный день.
В нижней части парка имени Воробьева пройдет масштабный фестиваль «Стальные крылья», включающий в себя соревнования по армрестлингу, становой тяге, подтягиванию на бицепс и перетягиванию каната. За победу в каждой из этих дисциплин будут вручены медали и кубки.
В рамках фестиваля также состоится открытый турнир по армрестлингу «Арматура» на Кубок главы Луховицкого округа.
Старт мероприятий запланирован на 12:00. Возрастное ограничение – 12+.
Для участия в турнире «Арматура» необходимо подать заявку. Регистрационная кампания завершится 19 июля.
В перетягивании каната предварительная запись не требуется – команды можно будет формировать прямо на месте проведения фестиваля.
Участие в «Арматуре» платное и составляет 1500 рублей. Остальные соревнования для участников будут бесплатными.
«Приглашаем вас принять участие в фестивале силовых видов спорта, а также прийти и поболеть за участников спортивного праздника. В этот день в парке будет очень жарко», – анонсировал фестиваль его организатор, лидер луховицких армрестлеров, тренер спортивного центра «Луховицы» Алексей Ручнов.