В парке «Авангард» состоялся фестиваль для любителей музыки «На одной волне»

В парке подмосковной Электростали «Авангард» прошел фестиваль музыки «На одной волне». Об этом рассказали в социальных сетях администрации муниципалитета.

В рамках мероприятия для горожан и гостей Электростали на главной площадке выступили музыкальные коллективы, которые исполнили любимые многими эстрадные хиты. Так, одним из хедлайнеров фестиваля стала кавер-группа «Ну и Чо?». Особенно слушателей порадовали артисты из муниципалитета, которые также выступили на площадке мероприятия.

Представители муниципальной администрации отмечают, что в день фестиваля прозвучало множество песен, а гости с радостью танцевали, чтобы зарядиться хорошим настроением на всю неделю. Мероприятие стало прекрасным завершением последних выходных лета 2023 года.

Ранее культурные центры электростали провели День открытых дверей, чтобы все желающие могли ознакомиться с программой творческих коллективов.