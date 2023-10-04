В Подмосковье набирает популярность веломаршрут от Яхромы до Дубны

Комфортная велосипедная трасса, проложенная от Яхромы до Дубны, с каждым месяцем привлекает все большее число туристов.

Расстояние длиной в 56 километров можно преодолеть примерно за три часа. На ровной грунтовой дороге практически нет препятствий, установлены указатели, работают станции, где можно передохнуть и восстановить силы. В Яхроме, где начинается маршрут, есть фургон для отдыха с туалетными комнатами и кондиционером. Можно взять велосипед напрокат. Зимой на этом маршруте будет оборудована лыжная трасса.

Напомним, до 2027 года запланировано строительство велотрассы от Москвы до Санкт-Петербурга (1 200 км), которая захватит и Подмосковье.