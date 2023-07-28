В подмосковной Дубне с большим успехом прошел экстремальный фестиваль

В Дубне состоялся первый фестиваль экстремалов «Лето. Парк. Скейт», вызвавший живой интерес у горожан и гостей наукограда.

Увлекательное действо происходило в скейт-парке на Комсомольской набережной, строительство которого в свое время поддержал губернатор Андрей Воробьев. Головокружительные трюки райдеров на велосипедах, скейтах и самокатах были сродни цирковым номерам. Публика не жалела ладоней для аплодисментов.

Организаторы позаботились, чтобы интересно было и самым маленьким зрителям. Для детей от двух лет до семи устроили веселые гонки на беговелах и самокатах.

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Максим Тихомиров, к всеобщей радости сообщил, что в планах есть возведение второй очереди площадки для любителей экстремальных видов спорта и досуга.

Завершился необычный день в Дубне концертом рок-музыкантов. Есть все основания полагать, что фестиваль станет традиционным.