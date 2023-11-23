В подмосковной Электростали пройдет юбилейная выставка известного художника

Мастером живописи создано около тысячи работ, многие из которых приобретены частными коллекционерами России, США, Франции и других стран. В этом году Алексей Колосов отметил свой 75-летний юбилей. Он ведет активную творческую деятельность, получает заказы на разработку дизайнов офисных помещений и малых форм для благоустройства.

На открытии выставки художник поделится своими мыслями о дружбе, личных качествах, о том, что много лет помогает ему в творчестве.

Работа выставки продлится один месяц.