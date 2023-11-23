В подмосковной Электростали пройдет юбилейная выставка известного художника
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
В электростальской Центральной городской библиотеке имени Паустовского в субботу откроется персональная выставка члена Союза художников России, заслуженного работника культуры Московской области Алексея Колосова.
Мастером живописи создано около тысячи работ, многие из которых приобретены частными коллекционерами России, США, Франции и других стран. В этом году Алексей Колосов отметил свой 75-летний юбилей. Он ведет активную творческую деятельность, получает заказы на разработку дизайнов офисных помещений и малых форм для благоустройства.
На открытии выставки художник поделится своими мыслями о дружбе, личных качествах, о том, что много лет помогает ему в творчестве.
Работа выставки продлится один месяц.