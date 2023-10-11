В подмосковной Электростали пройдет выставка художника-керамиста
Фото: [Выставочный зал имени Коняшинаа]
В электростальском выставочном зале имени Олега Коняшина в в четверг откроется выставка «Стихи и глина» художника-керамиста Дмитрия Демина. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Дмитрий Демин создает мир образов с помощью керамики и стихов, которые дополняют друг друга в его творчестве. Первая выставка состоялась в 2001 году в родной Электростали. Отметим, Демин ведет также преподавательскую деятельность, ежегодно участвует в проекте «Город мастеров».
Выставка продлится немногим более месяца.
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