В подмосковных Химках состоялся открытый футбольный турнир Кубок Флагов

Более полутора тысяч юных футболистов и зрителей приняли участие в Кубке Флагов в подмосковных Химках. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что на поле спортивного комплекса «Новые Химки» вышли юные футболисты в возрасте от 11 до 13 лет из команд Республики Татарстан, Белоруссии, Луганской Народной Республики, команд общеобразовательных учреждений муниципалитета, а также команд от местных диаспор мусульман.

«Здесь в Химках творится история. Для меня, как для химчанина, самое важное и воодушевляющее — это глаза детей. Прекрасное название турнира Кубок Флагов — нас действительно объединяют сегодня самые различные флаги. Нравится, что для людей, которые придумали и организовали все это великолепие, для них действительно важно, чтобы ребята получали удовольствие от игры в футбол», — поделился эмоциями Дмитрий Губерниев.

В финальной встрече турнира сыграли химкинские учащиеся из средней школы №31 и гимназии №9. Обладателями Кубка Флагов стали юные футболисты школы №31, одержав победу со счетом 2:0 в матче за заветный трофей.

​А для многочисленных зрителей на трибунах была организована масштабная развлекательная программа с выступлениями творческих коллективов городского округа Химки.