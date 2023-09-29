В рамках фотоконкурса «Русская цивилизация» объявлена номинация «Многодетная семья России»

В рамках седьмого Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» была объявлена новая номинация – «Многодетная семья России». Мероприятие организовано Федеральным агентством по делам национальностей.

Цель фотоконкурса – гармонизация межнациональных отношений и этнокультурного развития народов России посредством привлечения внимания граждан к истокам и традициям русской культуры.

Заявки на конкурс принимаются до 15 октября. Свои работы могут направить как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет. Фотографии нужно до указанной даты загрузить на сайт проекта.

В числе других номинаций: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Семейные ценности», «Многонациональная Москва».