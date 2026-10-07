В школьной лиге Городского округа Пушкинский появились киберспортсмены: кто тренирует команды

Команды формируются из учеников с 5 по 11 класс разного уровня подготовки, а тренируют их именитые российские спортсмены и олимпийские чемпионы. Главная цель проекта — популяризация здорового образа жизни среди молодежи. В этом сезоне появилось новшество: наравне со школьниками выступать смогут их ближайшие родственники, а баллы от семейных стартов приплюсуются к общешкольным.



Проект запущен в 2024 году по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках федеральной программы «Спорт России».



За два года он стал одним из самых массовых спортивных проектов региона. Муниципальный этап продлится с октября по март 2027 года — участники будут бороться за кубки, медали и звание самой спортивной школы Подмосковья.