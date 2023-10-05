Велосипедный заезд «ЧистоВело» пройдет в Можайске в рамках серии Gran Fondo

Экологический велосипедный заезд «ЧистоВело» пройдет в выходные в Можайске в рамках серии Gran Fondo. Об этом сообщили в Минспорта Подмосковья.

Мероприятие проведут в преддверии Российского экологического форума. В его рамках будет работать мастерская «Зеленый фургон». Также организуют раздельный сбор мусора.

Участники могут выбрать любую из четырех дистанций – десять, двадцать, сорок и шестьдесят километров. На трассе установят точки пополнения воды. Всем участникам вручат медали из переработанного пластика.

Для того, чтобы принять участие в заезде, нужно пройти регистрацию на сайте проекта.

Стартовый городок будет расположен в деревне Шевардино.