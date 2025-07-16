Воднолыжники из Дубны триумфально выступили на всероссийских соревнованиях

Спортсмены из Дубны, представляющие спортивную школу водных видов спорта, одержали блестящую победу и заняли призовые места на всероссийских соревнованиях по водным лыжам памяти Ю. А. Гагарина, привезя домой целых десять медалей.

Ребята представляли Дубну и Московскую область, демонстрируя высокий уровень мастерства. Уникальность спортивной школы водных видов спорта, расположенной в наукограде, заключается в том, что она является единственной подобной школой в регионе. Воднолыжники из Дубны регулярно входят в состав сборной Российской Федерации.

В дисциплине «прыжки с трамплина» Павел Смирнов показал выдающийся результат, заняв первое место и обновив свой личный рекорд по дальности прыжка — его полёт составил впечатляющие 34,3 метра.

«Водные лыжи — это настоящий адреналин и экстрим, особенно прыжки — мой самый любимый вид спорта. Ощущение полета — это невероятное удовольствие», — признался Павел Смирнов, воспитанник спортивной школы водных видов спорта «Дубна».

Спортивная школа водных видов спорта в Дубне бережно хранит и развивает славные традиции, заложенные знаменитыми дубненскими тренерами по водным лыжам.

«Поздравляю воднолыжников Дубны с великолепным выступлением на всероссийских соревнованиях! Вы не только прославили наш наукоград, но и с честью представили весь регион. Желаю вам дальнейших успехов! В этом году при поддержке губернатора мы планируем модернизировать вашу техническую базу, чтобы тренировочный процесс стал еще более продуктивным», — отметил глава города Дубны Максим Тихомиров.

Впереди у спортсменов из Дубны важные старты — первенство России, чемпионат России и Кубок России, которые состоятся в августе. Они активно готовятся к этим соревнованиям, стремясь к новым победам.