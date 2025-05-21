Вокальная группа «Сияние» подарила жителям Каширы незабываемые выступления
Фото: [Администрация г.о. Кашира]
17 мая в Доме культуры «Ожерелье» состоялся отчетный концерт вокальной группы «Сияние». Традиционно в конце учебного года творческие объединения представляют публике свои достижения в сольных выступлениях.
Для руководителя и артистов группы этот вечер стал особенным — они отметили пятилетие коллектива. Концерт был насыщен запоминающимися сольными номерами, трогательными и душевными песнями и искренними переживаниями. Юные исполнители с полной самоотдачей продемонстрировали зрителям плоды своей многомесячной подготовки.
Заключительный номер концерта произвел глубокое впечатление на публику. Дети исполнили композицию, посвященную всеобщему согласию, а визуальные эффекты, сопровождавшие выступление, усилили эмоциональное воздействие. В заключительной части мероприятия слово было предоставлено родителям, которые выразили благодарность Дарье Михайловне Агеевой, руководителю вокальной группы.
«Концерт прошел в атмосфере тепла и оптимизма, каждый зритель ушел из зала с положительными эмоциями и вдохновением. Поздравляем коллектив с прекрасным выступлением и желаем новых творческих высот»,-отметили в администрации округа.