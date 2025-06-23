Вокальный дуэт из Красногорска стал победителем фестиваля «Любимый город может спать спокойно»

22 июня в Волоколамском городском округе прошел Первый международный вокальный конкурс-фестиваль «Любимый город может спать спокойно», который был посвящен 80-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

От городского округа Красногорск в конкурсной программе выступил дуэт в составе Андрияновой Дианы и Шахуриной Дарьи, представляющий КДК «Мечта». Помимо них, за победу боролись исполнители из двадцати российских городов, включая города-герои, города воинской славы, а также обладатели титулов трудовой и воинской доблести. В конкурсе также приняли участие представители из Сербии, Болгарии, Китайской Народной Республики и Туркменистана.

После тщательного анализа выступлений, профессиональное жюри присудило красногорскому дуэту первое место.

В завершение дня состоялась дискуссионная площадка – «Круглый стол», посвященная теме: «Роль городов-героев, городов воинской славы, а также городов, отмеченных трудовой и воинской доблестью, в социально-политической, экономической и международной сферах России. Сохранение исторической памяти об общей Победе как основа для укрепления сотрудничества между городами».