Всероссийская форум-выставка «Госзаказ» состоится в Подмосковье в середине мая

В середине мая в Подмосковье состоится девятнадцатая всероссийская форум-выставка «Госзаказ». Она пройдет в МВЦ «Крокус Экспо».

Участие в мероприятии, которое организовано по поручению главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, примут свыше тысячи человек из восьмидесяти девяти регионов страны, сообщила пресс-служба форума-выставки.

В оргкомитет вошли свыше двадцати руководителей министерств, ведомств, государственных корпораций, банков и общественных организаций, а также законодатели.

Как отметил первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, «Госзаказ» уже давно стал эффективной экспертной площадкой по вопросам оптимизации законодательства в сфере закупок. В рамках деловой программы, подчеркнул он, участники вырабатывают решения, которые направлены на поддержку отечественных производителей и формирование долгосрочного спроса на их продукцию.

Так, в текущем году на форуме-выставке будут представлены новые цифровые решения Единой информационной системы в сфере закупок, а в рамках деловой программы пройдут специальные секции по закупкам в различных сферах, в том числе ЖКХ, образовании, здравоохранении, энергетике, транспорте и строительстве.

У участников форума-выставки «Госзаказ» будет возможность лично задать вопросы представителям профильных министерств. Кроме того, компании смогут продемонстрировать готовую продукцию — масштабная экспозиция расположится на площади четырнадцать тысяч квадратных метров.

Узнать более подробную информацию о форуме-выставке «Госзаказ» можно по ссылке.

*Возрастное ограничение 12+