Выставку картин художника Владимира Кириченко привезли в реабилитационный центр «Ясенки»

В подмосковных «Ясенках» состоялось открытие выставки картин художника Владимира Кириченко. Теперь бойцы специальной военной операции в период реабилитации могут соприкасаться с искусством. Об этом рассказала заместитель директора центра Анна Фомина.

Отмечается, что на открытие выставки приехали депутаты Московской областной Думы Екатерина Лобышева и Владимир Вшивцев, которые одобрили инициативу художника привезти картины в реабилитационный центр, чтобы поддержать бойцов в период восстановления.

Автор работ Владимир Кириченко рассказал присутствующим, что тяжело болен раком. На картинах он изображает жизнь такой, какой хочет видеть — красивой, яркой, играющей. Творит акриловыми красками на холсте, стекле и зеркалах. Выставку назвал «Посвящение» и пожелал бойцам сохранить в сердцах кусочек красоты, которую он передает через свои работы.

Примечательно, что картины пробудут в «Ясенках» до середины июня, а если бойцы захотят, то и все лето. Вместе с Владимиром Кириченко в Центр приехали его друзья, которые подарили всем небольшой концерт.