Забеги в честь академика Векслера прошли в Дубне
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
В подмосковной Дубне прошел легкоатлетический забег в честь академика Владимира Иосифовича Векслера. Новостью поделился врип главы городского округа Максим Тихомиров.
В этом году пробег собрал полтысячи участников из разных регионов России. Спортсмены были как начинающие, так и профессиональные атлеты.
Как отметил глава Дубны, у марафона уже более чем полувековая история. Его организует Лаборатория физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина Объединенного института ядерных исследований, администрация городского округа Дубна и спорткомплекс ОИЯИ.
Трасса проходила в самых живописных частях Дубны, а именно в исторической части города и вдоль набережной реки Волги. Открытие забега тоже прошло торжественно, а на протяжении всей дистанции бегунов поддерживали волонтеры и болельщики.
Максим Тихомиров рассказал, что победители получили награды, а все участники зарядились хорошим настроением.