Забеги в честь академика Векслера прошли в Дубне

В этом году пробег собрал полтысячи участников из разных регионов России. Спортсмены были как начинающие, так и профессиональные атлеты.

Как отметил глава Дубны, у марафона уже более чем полувековая история. Его организует Лаборатория физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина Объединенного института ядерных исследований, администрация городского округа Дубна и спорткомплекс ОИЯИ.

Трасса проходила в самых живописных частях Дубны, а именно в исторической части города и вдоль набережной реки Волги. Открытие забега тоже прошло торжественно, а на протяжении всей дистанции бегунов поддерживали волонтеры и болельщики.

Максим Тихомиров рассказал, что победители получили награды, а все участники зарядились хорошим настроением.