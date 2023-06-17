Заплыв Swimcup серии Open Water прошел на Истринском водохранилище, передает РИАМО. В состязании принимали участие порядка четырехсот человек.

Участникам нужно было преодолеть одну из пяти дистанций. Три из них – классические, они делились на типы Лайт одна тысяча метров, Классик 1852 метров и Ультра пять тысяч метров. В первой категории победил Андрей Ушаков, во второй – Александр Шатин, в третьей – Федор Турин.

Еще две дистанции были скоростными – на тысячу и пять тысяч метров. В них победили Сергей Журавлев и Татьяна Миронова.

Также в программу вошли выступление чирлидерш и массовая зарядка.