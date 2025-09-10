Заслуженная артистка РСФСР умерла на 90-м году жизни

На 90-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон. Печальное известие сообщили представители Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, где актриса проработала внушительную часть своей творческой карьеры. По данным источника, Агнесса Оскаровна ушла из жизни после продолжительной болезни.

Руководство и коллектив Театра имени Вахтангова выразили глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам актрисы, а также всем поклонникам ее таланта. Информация о месте и времени прощания с Агнессой Петерсон будет сообщена дополнительно.

