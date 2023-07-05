Жителей Электростали приглашают на выставку, посвященную истории города

На днях в парке «Авангард» открылась вторая часть передвижной выставки, которую организаторы посвятили 85-летию города. Экспозиция называется «Город нашей памяти» и рассказывает о пути, который прошла Электросталь за десятилетия.

Жителям предлагают окунуться в историю через фотографии прошлых лет. Для выставки специально сделали копии изображений 1950-1970 – х годов. Их предоставили как сами горожане, так и архив местного историко-художественного музея. Посетители экспозиции смогут увидеть, как раньше выглядели улицы Советская и Комсомольская, Победы и проспект Ленина.

«Эта выставка увлечет и людей старшего возраста, которые вспомнят свою молодость, и совсем юных электростальцев, которым будет интересно увидеть, как выглядел город раньше и как он изменился», - считает один из первых посетителей выставки, местный житель Константин Смирнов.

Увидеть экспозицию можно свободно до 14 августа.

Возрастная категория 6+