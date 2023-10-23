Жители Подмосковья могут принять участие в международном конкурсе юных вокалистов

Жители Подмосковья могут принять участие во втором Международном конкурсе юных вокалистов «Мелодия моей России» патриотической направленности. Мероприятие реализуется в Москве и Генуе с 21 декабря по 21 апреля.

Главными задачами конкурса являются воспитание подрастающего поколения в любви к России, русскому языку и русской культуре; объединение русского мира; формирование чувства патриотизма и гражданственности; бережное отношение к культурному наследию; объединение русских соотечественников, проживающих за рубежом.

Конкурс пройдет в два этапа. С 21 по 28 декабря пройдет отборочный тур в дистанционном формате по видеозаписям. Второй этап пройдет со 2 по 4 февраля в столице. В его рамках состоятся финальные очные прослушивания в концертном формате и церемония награждения для участников, проживающих на территории России.

Для финалистов будут организованы мастер-классы и круглый стол с членами жюри, экскурсия в Российский национальный музей Музыки, экскурсия в Музейно-Храмовый комплекс ВС РФ в парке «Патриот».

Победители конкурса вместе с солистами московских оперных театров, членами жюри выступят на благотворительном концерте, который будет организован в Москве ко Дню защитника Отечества.

Для участников, проживающих за пределами РФ, очные прослушивания в формате концерта и церемония награждения пройдут в апреле 2024 года в Генуе. Для финалистов будут организованы мастер-классы, лекции-беседы о русской культуре и круглый стол с членами жюри, экскурсия по историческому центру города, возложение цветов к могиле Ф. Полетаева, Героя Советского Союза, национального героя Италии.