Звезды футбола сыграют с жителями Дубны на стадионе «Волна»

В городской округ Дубна приедут известные футболисты в рамках губернаторского проекта «Выходи во двор». Гости встретятся со спортсменами и болельщиками округа, проведут матч и мастер-классы для юных жителей.

Дубненцы воочию увидят таких звезд спорта как Егора Титова, Евгения Алдонина, Александра Ширко, Дмитрия Хлестова, Дмитрия Тарасова, Александра Филимонова, Романа Павлюченко, а также самого Дмитрия Аленичева — победителя Лиги чемпионов, талантливого капитана команды «Легенды футбола», обладателя Кубка УЕФА. Пятеро из перечисленных участников проекта сыграют с горожанами на стадионе «Волна» 13 июля.

Ведущим станет легендарный комментатор спортивных матчей Виктор Гусев, а также спортивный журналист и депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

Футболисты также уделят время начинающим юным спортсменам из местных секций, проведут им мастер-классы и откроют некоторые секреты. Каждый желающий сможет получить на память автограф и фотографию от звезд футбола, и поучаствовать в розыгрыше призов.

Отметим, в рамках проекта «Выходи во двор» было сыграно уже 30 матчей с любительскими коллективами Подмосковья.