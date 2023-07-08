«Делаем все, чтобы молодежь захотела рожать»: в Госдуме рассказали, как собираются сохранить и приумножить население РФ

Сегодня отмечается День семьи, любви и верности. Как рассказала первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, этот праздник имеет большое значение для всей страны и ее дальнейшего существования.

По словам парламентария, День семьи, любви и верности специально был выведен на государственный уровень, чтобы напомнить молодому поколению о традиционных семейных ценностях.

«Традиционная, многодетная, многопоколенная семья — это то, что нужно для дальнейшего существования России. Это не просто красивые слова. У нас самая большая страна в мире по площади, но при этом по населению мы ежегодно теряем, рождаемость снижается», — отметила депутат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Чтобы страна могла существовать дальше, продолжает собеседница, должны создаваться крепкие многодетные семьи.

«Сейчас президент, правительство и все органы власти, депутаты всех палат выступают за то, чтобы создать среду, в которой было бы комфортно рожать детей. Мы делаем все, чтобы молодежь захотела рожать детей, чтобы они понимали, что для них быть вместе — это правильно», — пояснила Буцкая.

Молодым семьям сегодня полагаются выплаты, помощь в решении квартирного вопроса, им также помогают получать места в детских садах.

«Помощь нужна любой семье, а не только многодетным. Нельзя выделять кого-то отдельно. Важны все: семьи с одним ребенком, двумя или тремя детьми. Поэтому государство помогает при рождении каждого малыша», — пояснила парламентарий.

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