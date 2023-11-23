Акция по раздельному сбору мусора пройдет в Электростали
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
«РазДельный сбор» пройдет в Электростали в ближайшую субботу. Мероприятие проведут на центральной площади около ЛДС «Кристалл».
Все желающие принять участие в акции могут принести отходы на переработку — принимается мусор шести десятков фракций. Это и макулатура, и пластик, и чеки, и блистеры от таблеток.
«Все вторсырье должно быть чистым. Пакеты должны быть сухими и без крошек», - подчеркнули организаторы. Также в день акции будут принимать на переработку «добрые крышечки». В течение дня среди участников и волонтеров разыграют различные сертификаты.