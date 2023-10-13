Более 1,1 тысячи несанкционированных свалок ликвидировали в Подмосковье с января

В Подмосковье с января текущего года было ликвидировано 1125 несанкционированных свалок. Об этом сообщили в Минэкологии Московской области.

«Большинство муниципалитетов активно ведут работу по ликвидации свалок. С начала года в регионе было выявлено 1159 свалок, ликвидировано – 1125», - рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

По его словам, полностью незаконные навалы мусора были устранены в двадцати двух городских округах.

В двенадцати муниципалитетах несанкционированные свалки еще не ликвидированы. В «антилидерах» – Химки и Егорьевск, где выявлено четырнадцать навалов. Всем отстающим округам рекомендовали усилить работу по ликвидации свалок. Процесс находится на контроле министерства.