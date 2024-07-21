Более тысячи килограмм мусора убрали с территории Горенского лесопарка в Балашихе

Фото: [ Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Горенский лес в очередной раз стал площадкой для сбора отходов в рамках масштабного экологического мероприятия «Чистые игры» которое прошло в Микрорайоне 1 мая в городском округе Балашиха. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Отмечается, что участие в очистке леса приняли сотрудники предприятий, работники коммерческой и социальной сферы, администрации, волонтеры и жители микрорайона — всего двадцать одна команда из Москвы и Московской области.

Примечательно, что самые активные команды, показавшие наилучший результат, были награждены ценными призами и подарками. Общий итог — тысяча сто килограмм разнообразных видов отходов. Мероприятие сопровождалось музыкальной программой, тематическими квестами и экологическими играми.