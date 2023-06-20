Большую незаконную свалку зафиксировали инспекторы эконадзора в Павловском Посаде

Свалка, состоящая из строительного мусора, текстильных отходов, бумажной и картонной упаковки, нанесла землям в деревне Евсеево в городском округе Павловский Посад ущерб на двадцать четыре миллиона рублей.

Отмечается, что Министерство экологии и природопользования Подмосковья уже направило в прокуратуру и ГУ МВД России Московской области, а также в МУ МВД России «Павлово-Посадский» материалы надзорного мероприятия.

Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что общая площадь незаконного размещения составила более шести тысяч семисот квадратных метров, а объем отходов — более девяти с половиной тысяч кубометров. К сожалению, непосредственных организаторов свалки установить не удалось.