Четверых нарушителей привлекли к ответственности за сброс мусора в Красногорске

Четверых нарушителей привлекли к ответственности за незаконный сброс мусора в Красногорске. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Нарушителей задержали в Ильинском-Усово, Истре и Петрово-Дальнем. Каждый из них пытался сбросить на открытые грунты в Красногорске строительный мусор и обломки мебель.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности. В общей сложности их оштрафовали на сорок тысяч рублей.