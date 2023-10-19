Численность длиннохвостой неясыти увеличилась в Подмосковье, сообщили в Минэкологии региона. Этот вид сов занесен в Красную книгу Московской области.

По словам главы министерства Тихона Фирсова, эти пернатые гнездятся в Подмосковье и не улетают зимовать в теплые страны.

«По данным специалистов фонда «Верховье», численность данного вида в области постепенно увеличивается, этому способствуют благоприятные для размножения и постройки гнезд условия, а также многообразие кормовых объектов», - отметил министр.

Как рассказали специалисты, в основном длиннохвостая неясыть питается грызунами. Гнезда она обустраивает в дуплах, реже — на земле. Днем эти совы спят, а с наступлением вечера выходят на охоту.