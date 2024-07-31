Детям из летнего лагеря Балашихи рассказали о важности раздельного сбора мусора
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Экологический урок на тему раздельного сбора мусора провели для ребят из летнего лагеря школы №27 Балашихи. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Занятие провел представитель регионального оператора Ногинского кластера. Оно прошло в «Централизованной библиотечной системе» им. Андрея Белого.
В ходе урока детям рассказали о негативном влиянии неправильного обращения с отходами на экологию, о важности вторичной переработки мусора, о современных методах утилизации отходов и способах минимизации использования одноразовой упаковки.
Также ребята узнали о действующих в Подмосковье системах раздельного сбора «Два Бака» и «Мегабак».