Детям из летнего лагеря Балашихи рассказали о важности раздельного сбора мусора

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Экологический урок на тему раздельного сбора мусора провели для ребят из летнего лагеря школы №27 Балашихи. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Занятие провел представитель регионального оператора Ногинского кластера. Оно прошло в «Централизованной библиотечной системе» им. Андрея Белого.

В ходе урока детям рассказали о негативном влиянии неправильного обращения с отходами на экологию, о важности вторичной переработки мусора, о современных методах утилизации отходов и способах минимизации использования одноразовой упаковки.

Также ребята узнали о действующих в Подмосковье системах раздельного сбора «Два Бака» и «Мегабак».