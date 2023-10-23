Две тысячи мест отдыха у воды привели в порядок в Подмосковье за сезон

Более двух тысяч мест отдыха у воды привели в порядок в Подмосковье за сезон, сообщили в Минэкологии региона. В ведомстве подвели итоги работы Единой системы контроля за содержанием мест отдыха у водоемов.

«В течение всего сезона отдыха силами администрация городских округов проведена уборка мусора на 2 263 участках водных объектов», - рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Наиболее активно работы проводились в Раменском, Пушкино, Одинцово, Щелково и Люберцах. В указанных муниципалитетах привели в порядок 724, 689, 200, 139 и 94 участка соответственно.

Благодаря проведению работ в муниципалитетах сократилось число жалоб жителей на навалы мусора возле водных объектов — на 31%.