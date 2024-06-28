Двоих нелегальных перевозчиков строительных отходов задержали в Истре

Двоих нелегальных перевозчиков строительного мусора задержали в Истре в рамках рейда. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

В ходе проверки в муниципалитете осмотрели восемнадцать грузовых транспортных средств. Выяснилось, что у двоих водителей нет документов на транспортировку строительных отходов.

На нарушителей завели административные дела. Теперь им грозят штрафы. Благодаря рейду удалось предотвратить сброс около сорока кубометров строительного мусора.

Ранее в том же городском округе задержали пятерых нелегальных перевозчиков стройотходов — в деревнях Лешково и Чесноково. Все были оштрафованы.